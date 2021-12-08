

*03:53JST NY外為：ドル・円もみ合い、米3年債入札低調で利回りは上昇

米財務省は540億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.000％と、昨年2月入札以来の高水準。テイルもマイナス0.3BP。応札倍率は2.43倍と、過去6回入札平均の2.42倍にほぼ一致。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は52.2％で、過去6回入札平均の53.6％を下回った。

低調な結果を受け、米国債相場は続落。10年債利回りは1.44％から1.47％まで上昇した。ドル・円は113円55−60銭でもみ合いが続いた。《KY》