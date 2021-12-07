フジタコーポ　ストップ高、新株予約権60万個発行、調達資金1.69億円で設備投資・システム構築／新興市場スナップショット



*13:56JST <3370> フジタコーポ 400 +80

ストップ高。第三者割当で新株予約権60万個（潜在株式数60万株）を発行すると発表している。調達資金の約1.69億円は、食肉製品事業や乳製品事業の拡大に向けた設備投資のほか、ECサイト販売強化や運送事業拡大のためのシステム構築などに充てる。潜在株式数は発行済株式総数（240万1500株）の24.98％に相当するが、将来的な株式価値の希薄化懸念よりも事業拡大による成長期待が勝り、買いが膨らんでいるようだ。《ST》