

*12:22JST 【M&A速報：2021/12/03（1）】愛知銀行、中京銀行との経営統合に関する報道に対しコメントを発表

■愛知銀行<8527>、中京銀行<8530>との経営統合に関する報道に対し「準備が整い次第開催する取締役会で決定され次第、公表」

■三井物産<8031>、五洋食品産業<2230>へのTOBが成立

■関電エネルギーソリューション等、伊藤忠テクノソリューションズ<4739>子会社のCTCファシリティーズに出資

■関東運輸、一般貨物輸送の関東ロジテックを完全子会社化

■建築用鋼製下地材開発・製造・販売の桐井製作所、建築用養生材販売のエムエフと資本業務提携

■四国アライアンスキャピタル運営のしこく創生2号ファンド、スチール製物置等製造・販売の田窪工業所と資本提携

■LBPI運営の継承ジャパン投資事業有限責任組合、東北エリア・製造業の株式の一部を取得

■JTB、子会社で目的型旅行提供のJTBガイアレックから海外旅行事業「JTB カルテット」を譲り受け

■液化石油ガス輸入・販売のENEOSグローブ、販売子会社の経営統合を実施

■今治造船、電気運搬船舶「Power ARK」開発のパワーエックスと資本業務提携

■カメイ<8037>米子会社、同国で日本食輸入卸販売を行うDaiei Trading社を買収

■ゴルフライフ、ティータイムにゴルフスクール支援システム「ゴルフスクールガイド」運営事業を譲渡 同社と包括的業務提携

■社会・産業インフラ向けロボット開発・販売のイクシス、シリーズBで第三者割当増資を実施

■クラウド型ハードウェア開発プラットフォーム提供のThings、シードラウンドで資金調達を実施

■JERA、米国テキサス州エル・サウズ陸上風力発電事業に参画

■ピーバンドットコム<3559>、VCファンド「自動車産業支援ファンド2021」に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》