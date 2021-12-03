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ＡＩｉｎｓｉｄｅ 一時ストップ高、SBI証券が目標株価を2万円に引き上げ、投資判断「買い」／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:27JST <4488> ＡＩｉｎｓｉｄｅ 6690 +990
一時ストップ高。SBI証券が投資判断を「中立」から「買い」に変更した上で、目標株価を1万8000円から2万円に引き上げている。同証券はAI insideの22年3月期の営業利益を従来予想の4.64億円から5.54億円（会社計画4.53億円）に上方修正。高単価プランが好調に推移していることに加え、上場企業のSaaSベンダーがAI insideのAI作成ツール「Learning Center」の利用を開始したことも好印象との見方をしている。《ST》
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