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出来高変化率ランキング（10時台）～小田原、iシェアーズなどがランクイン

2021年12月3日 11:02

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記事提供元：フィスコ


*11:02JST 出来高変化率ランキング（10時台）～小田原、iシェアーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月3日　10:46　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1486> 上場米債ヘッジ無　　　　　 43789 　821.2　 5232.32% 0.05%
<8806> ダイビル　　　　　　2631800 　156820　 1578.23% 2.4%
<3770> ザッパラス　　　　　234500 　58520　 300.72% 4.74%
<1487> 上米債HE　　　　　99862 　27675.8　 260.83% -0.03%
<1813> 不動テトラ　　　　　161200 　52480　 207.16% 3.41%
<3031> ラクーンHD　　　　1487900 　507840　 192.99% -20.62%
<8527> 愛知銀　　　　　　　79500 　28740　 176.62% 3.23%
<4586> メドレックス　　　　6668000 　2420540　 175.48% 20%
<9127> 玉井船　　　　　　　172400 　63480　 171.58% 7.81%
<9384> 内外トランス　　　　128000 　49460　 158.79% 2.92%
<2569> 上場NSQA　　　　244600 　106498　 129.68% -0.52%
<6149>* 小田原　　　　　　　30800 　16580　 85.77% -4.83%
<9107> 川崎船　　　　　　　8294800 　4801180　 72.77% 13.42%
<1448> スペースVHD　　　380700 　230880　 64.89% 0.09%
<4221> 大倉工　　　　　　　52500 　33260　 57.85% -0.1%
<8871> ゴールドクレ　　　　111100 　71440　 55.52% 3.22%
<4489> ペイロール　　　　　239400 　156920　 52.56% -9.24%
<4310> DI　　　　　　　　417400 　281720　 48.16% 2.54%
<3319> GDO　　　　　　　264700 　182720　 44.87% 0.48%
<9066> 日新　　　　　　　　149700 　104860　 42.76% 5.86%
<3028> アルペン　　　　　　264300 　185960　 42.13% 0.99%
<1482>* iシェアーズ　　　　175012 　125392.8　 39.57% 0.17%
<6778> アルチザ　　　　　　243900 　181020　 34.74% 5.74%
<9110>* ユナイテド海　　　　248700 　187440　 32.68% 6.08%
<3563> スシローGHD　　　1004900 　761380　 31.98% -5.11%
<9260> Wismettac　28300 　21560　 31.26% 2.15%
<3635> コーエーテクモ　　　626500 　490280　 27.78% -7.19%
<9501> 東電力HD　　　　　17418000 　13780080　 26.4% -2.29%
<5981>* 東京綱　　　　　　　131300 　103960　 26.3% 5.55%
<9115>* 明治海　　　　　　　237400 　192660　 23.22% 5.32%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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