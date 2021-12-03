

*11:02JST 出来高変化率ランキング（10時台）～小田原、iシェアーズなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月3日 10:46 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1486> 上場米債ヘッジ無 43789 821.2 5232.32% 0.05%

<8806> ダイビル 2631800 156820 1578.23% 2.4%

<3770> ザッパラス 234500 58520 300.72% 4.74%

<1487> 上米債HE 99862 27675.8 260.83% -0.03%

<1813> 不動テトラ 161200 52480 207.16% 3.41%

<3031> ラクーンHD 1487900 507840 192.99% -20.62%

<8527> 愛知銀 79500 28740 176.62% 3.23%

<4586> メドレックス 6668000 2420540 175.48% 20%

<9127> 玉井船 172400 63480 171.58% 7.81%

<9384> 内外トランス 128000 49460 158.79% 2.92%

<2569> 上場NSQA 244600 106498 129.68% -0.52%

<6149>* 小田原 30800 16580 85.77% -4.83%

<9107> 川崎船 8294800 4801180 72.77% 13.42%

<1448> スペースVHD 380700 230880 64.89% 0.09%

<4221> 大倉工 52500 33260 57.85% -0.1%

<8871> ゴールドクレ 111100 71440 55.52% 3.22%

<4489> ペイロール 239400 156920 52.56% -9.24%

<4310> DI 417400 281720 48.16% 2.54%

<3319> GDO 264700 182720 44.87% 0.48%

<9066> 日新 149700 104860 42.76% 5.86%

<3028> アルペン 264300 185960 42.13% 0.99%

<1482>* iシェアーズ 175012 125392.8 39.57% 0.17%

<6778> アルチザ 243900 181020 34.74% 5.74%

<9110>* ユナイテド海 248700 187440 32.68% 6.08%

<3563> スシローGHD 1004900 761380 31.98% -5.11%

<9260> Wismettac 28300 21560 31.26% 2.15%

<3635> コーエーテクモ 626500 490280 27.78% -7.19%

<9501> 東電力HD 17418000 13780080 26.4% -2.29%

<5981>* 東京綱 131300 103960 26.3% 5.55%

<9115>* 明治海 237400 192660 23.22% 5.32%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》