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12/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 12/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27935.62、+113.86）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34022.04、-461.68）
・ナスダック総合指数は下落（15254.05、-283.64）
・シカゴ日経先物は下落（27420、大阪比-760）
・1ドル112.70-80円
・SOX指数は下落（3810.75、-22.47）
・VIX指数は上昇（31.12、+3.93）
・米原油先物は下落（65.57、-0.61）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・マネタリーベース（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（11月30日現在）
・消費動向調査（11月）
・国内ユニクロ売上高（11月）
・のむら産業が新規上場
・豪貿易収支（10月）
・ユーロ圏生産者物価指数（10月）
・ユーロ圏失業率（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・「OPEC（石油輸出国機構）プラス」閣僚級会合《ST》
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