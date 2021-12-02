

*08:15JST 12/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27935.62、+113.86）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34022.04、-461.68）

・ナスダック総合指数は下落（15254.05、-283.64）

・シカゴ日経先物は下落（27420、大阪比-760）

・1ドル112.70-80円

・SOX指数は下落（3810.75、-22.47）

・VIX指数は上昇（31.12、+3.93）

・米原油先物は下落（65.57、-0.61）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・マネタリーベース（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（11月30日現在）

・消費動向調査（11月）

・国内ユニクロ売上高（11月）

・のむら産業が新規上場

・豪貿易収支（10月）

・ユーロ圏生産者物価指数（10月）

・ユーロ圏失業率（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・「OPEC（石油輸出国機構）プラス」閣僚級会合《ST》