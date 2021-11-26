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【M&A速報：2021/11/26（2）】HIDEO、LIXIL傘下でJAXSON事業のblisspa japanを買収

2021年11月26日 16:36

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記事提供元：フィスコ


*16:36JST 【M&A速報：2021/11/26（2）】HIDEO、LIXIL傘下でJAXSON事業のblisspa japanを買収
■高級バスタブ製造販売のHIDEO、LIXIL<5938>グループで「JAXSON」事業のblisspa japanを買収　同社GROHE事業はグローエジャパンが承継

■SBIホールディングス<8473>、新生銀行<8303>に対するTOB買付期間を12月10日まで延長

■セグエグループ<3968>、子会社3社を合併

■関西スーパーマーケット<9919>、株式交換差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立ての結果を発表　「大阪高裁に保全抗告の申立てを行う予定」

■銀泉、サクサHD<6675>子会社のサクサプロアシストから保険代理店事業を譲り受け

■アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、TEMPO NETWORK事業を分社化

■住友商事<8053>、UEX<9888>の保有株式を一部売却　出資比率は9.99％に低下

■アマノ<6436>、Preferred Networksが設立した自律移動ロボット事業のPreferred Roboticsに20億円を出資

■スズケン<9987>、クラウド型医療エキスパートプラットフォーム「Doctors Cloud」運営のドクターズに追加出資

■明治海運<9115>、船舶の保有子会社3社を合併

■三陽商会<8011>、三井物産<8031>を割当先とした第三者割当により約5.5億円の無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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