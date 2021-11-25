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スローガン 初値1800円、公開価格を50％上回る、新卒採用支援サービス運営／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <9253> スローガン 1973 -
公開価格（1200円）を50％上回る1800円で初値を付けた。会社設立は05年10月24日。主な事業は新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を活用した新卒採用支援サービスの運営。22年2月期の営業利益予想は前期比4.3倍の1.82億円。キャリアサービス分野が学生向けを中心に伸び、大幅増益となる見込み。販管費の減少も利益の押し上げ要因となる。第2四半期累計の実績は2.66億円で、既に通期予想を上回っている。《TY》
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