

*15:49JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、電力・ガス業、非鉄金属なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか精密機器、情報・通信業、金属製品、電気機器なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 276.48 ／ 3.57

2. 石油・石炭製品 ／ 1,009.06 ／ 1.07

3. 銀行業 ／ 143.9 ／ 0.81

4. 電力・ガス業 ／ 324.64 ／ 0.79

5. 非鉄金属 ／ 995.49 ／ 0.43

6. 輸送用機器 ／ 3,565.36 ／ 0.34

7. 証券業 ／ 379.24 ／ 0.21

8. 卸売業 ／ 1,912.32 ／ 0.02

9. 鉄鋼 ／ 432.1 ／ -0.04

10. 保険業 ／ 1,106.23 ／ -0.07

11. その他金融業 ／ 733.8 ／ -0.48

12. パルプ・紙 ／ 501.69 ／ -0.54

13. 陸運業 ／ 1,819.03 ／ -0.70

14. 食料品 ／ 1,706.02 ／ -0.72

15. 水産・農林業 ／ 461.14 ／ -0.72

16. 海運業 ／ 793.89 ／ -0.82

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,801.51 ／ -0.83

18. ゴム製品 ／ 3,387.59 ／ -0.87

19. 小売業 ／ 1,361.24 ／ -0.96

20. 建設業 ／ 1,133.52 ／ -0.97

21. 医薬品 ／ 3,046.44 ／ -1.04

22. 繊維業 ／ 593.22 ／ -1.17

23. 不動産業 ／ 1,453.27 ／ -1.38

24. 空運業 ／ 201.47 ／ -1.38

25. ガラス・土石製品 ／ 1,194.15 ／ -1.42

26. その他製品 ／ 3,464.98 ／ -1.44

27. 化学工業 ／ 2,327.25 ／ -1.47

28. 機械 ／ 2,290.41 ／ -1.59

29. 電気機器 ／ 4,052.39 ／ -1.85

30. 金属製品 ／ 1,348.25 ／ -1.85

31. 情報・通信業 ／ 5,031.46 ／ -1.98

32. 精密機器 ／ 11,680.48 ／ -2.09

33. サービス業 ／ 3,162.69 ／ -3.02《FA》