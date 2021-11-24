関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*15:49JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、電力・ガス業、非鉄金属なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか精密機器、情報・通信業、金属製品、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 276.48 ／ 3.57
2. 石油・石炭製品 ／ 1,009.06 ／ 1.07
3. 銀行業 ／ 143.9 ／ 0.81
4. 電力・ガス業 ／ 324.64 ／ 0.79
5. 非鉄金属 ／ 995.49 ／ 0.43
6. 輸送用機器 ／ 3,565.36 ／ 0.34
7. 証券業 ／ 379.24 ／ 0.21
8. 卸売業 ／ 1,912.32 ／ 0.02
9. 鉄鋼 ／ 432.1 ／ -0.04
10. 保険業 ／ 1,106.23 ／ -0.07
11. その他金融業 ／ 733.8 ／ -0.48
12. パルプ・紙 ／ 501.69 ／ -0.54
13. 陸運業 ／ 1,819.03 ／ -0.70
14. 食料品 ／ 1,706.02 ／ -0.72
15. 水産・農林業 ／ 461.14 ／ -0.72
16. 海運業 ／ 793.89 ／ -0.82
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,801.51 ／ -0.83
18. ゴム製品 ／ 3,387.59 ／ -0.87
19. 小売業 ／ 1,361.24 ／ -0.96
20. 建設業 ／ 1,133.52 ／ -0.97
21. 医薬品 ／ 3,046.44 ／ -1.04
22. 繊維業 ／ 593.22 ／ -1.17
23. 不動産業 ／ 1,453.27 ／ -1.38
24. 空運業 ／ 201.47 ／ -1.38
25. ガラス・土石製品 ／ 1,194.15 ／ -1.42
26. その他製品 ／ 3,464.98 ／ -1.44
27. 化学工業 ／ 2,327.25 ／ -1.47
28. 機械 ／ 2,290.41 ／ -1.59
29. 電気機器 ／ 4,052.39 ／ -1.85
30. 金属製品 ／ 1,348.25 ／ -1.85
31. 情報・通信業 ／ 5,031.46 ／ -1.98
32. 精密機器 ／ 11,680.48 ／ -2.09
33. サービス業 ／ 3,162.69 ／ -3.02《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均は3日ぶり大幅反落、早期金融引き締め懸念からグロース売り加速で一時500円安 11/24 16:01
- 日経VI：上昇、株価下落で警戒ムード広がり一時20を上回る 11/24 16:00
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 11/24 15:42
- 日経平均大引け：前日比471.45円安の29302.66円 11/24 15:10
- 日経平均は463円安、後場の値幅はここまで192円程度 11/24 14:47