11/24の強弱材料



*08:31JST 11/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29774.11、+28.24）

・NYダウは上昇（35813.80、+194.55）

・1ドル115.10-20円

・米原油先物は上昇（78.50．+1.75）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（15775.14、-79.62）

・シカゴ日経先物は下落（29745、大阪比-45）

・SOX指数は下落（3834.43、-12.70）

・VIX指数は上昇（19.38、+0.21）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・製造業PMI（11月）

・日銀営業毎旬報告（11月20日現在）

・国債買いオペ

・サイエンスアーツとラストワンマイルが新規上場

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独IFO企業景況感指数（11月）

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP改定値（7-9月）

・米耐久財受注（10月）

・米卸売在庫（10月）

・米個人所得（10月）

・米個人消費支出（10月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（10月）

・米新築住宅販売件数（10月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（11月2、3日会合分）《NH》