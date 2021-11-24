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11/24の強弱材料

2021年11月24日 08:31

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記事提供元：フィスコ


*08:31JST 11/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29774.11、+28.24）
・NYダウは上昇（35813.80、+194.55）
・1ドル115.10-20円
・米原油先物は上昇（78.50．+1.75）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（15775.14、-79.62）
・シカゴ日経先物は下落（29745、大阪比-45）
・SOX指数は下落（3834.43、-12.70）
・VIX指数は上昇（19.38、+0.21）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化

留意事項
・製造業PMI（11月）
・日銀営業毎旬報告（11月20日現在）
・国債買いオペ
・サイエンスアーツとラストワンマイルが新規上場
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独IFO企業景況感指数（11月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP改定値（7-9月）
・米耐久財受注（10月）
・米卸売在庫（10月）
・米個人所得（10月）
・米個人消費支出（10月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（10月）
・米新築住宅販売件数（10月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（11月2、3日会合分）《NH》

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