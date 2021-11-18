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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2021年11月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　首都圏新築分譲マンション(10月)　　-6.7％


GRCSが東証マザーズに新規上場(公開価格:3600円)


＜海外＞
16:00　フィリピン・中央銀行が政策金利発表　2.00％　2.00％
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(10月)　　-23.1％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(11月15日まで1カ月間)　　1.01％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　16.00％　16.00％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　26.7万件
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(11月)　21.0　23.8
24:00　米・景気先行指数(10月)　0.9％　0.2％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・カナダ・メキシコ首脳会議

米・アトランタ連銀総裁がオンライン会議で講演

米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が連邦準備制度のイベント参加

ゲオルギエバ国際通貨基金(IMF)専務理事がフォーラムで討論参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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