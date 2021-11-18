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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 首都圏新築分譲マンション(10月) -6.7％
GRCSが東証マザーズに新規上場(公開価格:3600円)
＜海外＞
16:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 2.00％
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(10月) -23.1％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(11月15日まで1カ月間) 1.01％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 16.00％ 16.00％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 26.7万件
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(11月) 21.0 23.8
24:00 米・景気先行指数(10月) 0.9％ 0.2％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・カナダ・メキシコ首脳会議
米・アトランタ連銀総裁がオンライン会議で講演
米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が連邦準備制度のイベント参加
ゲオルギエバ国際通貨基金(IMF)専務理事がフォーラムで討論参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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