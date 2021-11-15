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ＭＲＴ 一時ストップ高、21年12月期の営業利益予想を上方修正、第3四半期の営業利益は5倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:41JST <6034> ＭＲＴ 1869 +169
一時ストップ高。21年12月期の営業利益を従来予想の4.10億-4.80億円から11.50億円（前期実績2.64億円）に上方修正している。新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療従事者確保のニーズが継続すると見込む。第3四半期累計（21年1-9月）の営業利益は前年同期比393.6％増の10.99億円となった。医療従事者の紹介件数が増加したことに加え、グループの医療情報プラットフォームを活用し、人材募集コストを削減した。《ST》
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