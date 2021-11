ゾフ「ラブ バイ イー・エム」コラボアイウェア新作、“まるでジュエリー”華奢なメタルフレーム

ゾフ(Zoff)から、イー・エム(e.m.)が展開する「ラブ バイ イー・エム(LOVE BY e.m.)」とコラボレーションした新作アイウェアが登場。2021年11月23日(火・祝)より、ゾフ限定50店舗で販売される。

■“まるでジュエリー”コラボアイウェアに新作

ゾフとイー・エムのコラボレーション第3弾となる今回は、「Just Like Jewelry」をテーマに、まるでジュエリーのようなアイウェアを展開。ジュエリーの技法を採用したメタルフレーム2型と、異素材でコントラストを効かせたメタル×プラスチックのコンビネーションフレーム2型の計4型を取り揃える。

■華奢なメタルフレーム

ボストンシェイプの華奢なメタルフレーム「フラワー(flower)」は、フロントからサイドにかけて流れるように装飾したミル打ち風のディテールで花のおしべを表現したアイウェア。光沢のあるメタルカラーと、天然石を思わせる生地が華やかなムードを演出してくれる。カラーはシルバー、ピンク、ゴールドの3色。

同じくメタルフレームの「ドロップ(drop)」は、多角形フロントのクラウンパントシェイプ。サイド部分に槌目加工をしたような装飾を施しており、まるでアクセサリーがそのままアイウェアになったかのような仕上がりとなっている。バリエーションは、ガンメタル、ピンク、ゴールドの3色展開。

■“宝石”のように輝くメタル×プラスチックフレーム

メタル×プラスチックをコンビネーションしたウェリントンシェイプ「クリスタル(crystal)」は、ボリューム感のあるフレームながら、クリアカラーのプラスチックで肌馴染みを良くしたもの。断面のカッティングに光が入り込むと、宝石のように美しく輝くグレー、ピンク、ライトイエローの3色が揃う。

ボストン型の「リズム(rhythm)」も、異素材をコンビネーションしたアイウェア。フロントから見るとミニマルな印象だが、サイドにあしらった立体的な装飾が、印象的な横顔を演出してくれる。ブラック、ライトブラウン、べっこう柄と、あらゆるコーディネートに合わせやすいシックな色合いを用意した。

【詳細】

「Zoff×LOVE BY e.m. eyewear collection Just Like Jewelry」

発売日:2021年11月23日(火・祝) ゾフ限定50店頭販売、各オンラインストア

※11月10日(水)11:00~ Zoff公式オンラインストア、e.m.ZOZOTOWN予約開始

取扱店舗:ゾフ国内50店舗、ゾフ公式オンラインストア、ゾフ楽天市場店、ゾフZOZOTOWN店、ゾフアイルミネ店

種類:4型各3色 全12種類

価格:各16,600円(セットレンズ代込)専用ケース、メガネ拭き付き

【問い合わせ先】

ゾフ カスタマーサポート

TEL:0120-013-883(11:00~18:00)