THREEの2022年春コスメ、“風”着想フレッシュカラーの新チーク＆人気アイパレなど

THREE(スリー)の2022年春コスメが、2022年1月1日(土)より発売される。

■“風”着想の春コスメ

2022年春コスメの着想源となったのは“風”。柔らかな風が表情を撫でていくようなタッチを、春らしいフレッシュでしなやかなカラー×質感のレイヤードで表現した、心躍るカラーコスメを展開する。

■異なるカラー&質感の新作チーク

注目は、ふたつの色と質感を重ねて、立体的な表情へと導く新作チーク「ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ」。肌にぴたっと密着するクリームチークで血色感を仕込み、ヴェールのように重なるパウダーで、ニュアンスのある透明感とツヤ感をもたらしてくれる。頬を風が撫でるような“ふんわり発色”も特徴で、デビューカラーは全5種を用意する。

・01 TAKE ME THERE:イノセントな記憶をたどるエアリーピンク。

・02 SUNSHINE DANCER:ヘルシーでのびやかな血色感のサニーコーラル。

・03 ROAM FREE:表情を優しくにこやかに彩るピーチピンク

・04 BREEZE WALKER:自然体でありながら洗練がただようブロッサムベージュ。

・05 FIND THE DREAM:シックな華やかさのあるムーディーボルドー。

■人気アイパレットの新色

4色入りの人気クリームシャドウパレット「ディメンショナルビジョンアイパレットアリー」からは、今季のムードを詰め込んだ新色がお目見え。色彩を重ねるごとに透明感が深まるクリームシャドウには、自由に舞う風のように軽やかで、変幻自在なカラーを詰め込んだ。またウォームカラー、クールカラー、パールを含むハイライトカラー、深みのあるマットカラーと、一つのパレットで異なる要素を楽しめるのも特徴だ。

・04 RIDE THE WIND:表情に温かな透明感を宿らせるウォームラベンダーパレット。風に乗る花の香りをまとったような、エレガントな眼差しへ。

・05 CATCH THE WIND:表情を明るく照らすサニーブラウンパレット。風を追いかけるように、軽やかに躍動する眼差しへ。

■新色カラーマスカラ

合わせて目元に使いたいのが、カラーマスカラ「アートエクスプレッショニストマスカラ」の新色「06 BIRD IN FLIGHT」。ルビーパールがにじむフォレストグリーンは、涼し気ながらも、自然と目元に馴染む奥深いカラーが魅力的。また見たままの発色を叶えながら、上向きカールが一日中続く高いキープ力も嬉しいポイントだ。

■“潤いたっぷり”限定ティントリップ

唇に潤いとジューシーな血色感をもたらす限定ティントリップ「ルヴァントリップケアティント」もチェック。その日の唇のコンディションによって発色が変化するため、毎日個人に合わせたヘルシーな仕上がりを実現。またティントリップならではの色持ちを実現しながら、潤いをプラスするトリートメント効果と、ぷるっと仕上がるグロッシーな透明感も叶えてくれる。

・X01 SOFT SPOKEN<限定>:甘くセンシュアルな印象を残すピンク・ルヴァント。

・X02 WIND TALKER<限定>:生き生きとフレッシュな印象を残すオレンジ・ルヴァント。

■指先も春色に!

メイクアップに合わせて、指先も“春色”におめかし。人気ネイル「ネイルポリッシュ」には、自由に駆け巡る風のように、表情豊かな7色の新色を用意した。単色ではもちろん、多色使いでポップに仕上げるのももちろんOK。ひと塗りでムラなくキレイな仕上がりを叶えてくれるので、セルフネイル派の人は是非チェックしてみてほしい。

・126 SPARKLING RAYS<限定色>:キラキラと雲の隙間から降る、大粒のスパークリングオパール。

・127 WHISPERING WIND<限定色>:ヴェールのように軽やかで、優しくささやくようなエアリーベージュ。

・128 WILD IS THE WIND:落ち着きの中に野性味を秘めた、しなやかなクールベージュ。

・129 WIND DANCER:一目で気分まで前向きになる、日差しの中のスマイリーオレンジ。

・130 DANCE ON THE BREEZE:パッションやエネルギーが湧くように、軽やかに跳ねるカーネーションピンク。

・131 WIND RIDER<限定色>:心で感じる風のように、さまざまな印象に見えるブルーウィンド。

・132 BREATH OF WIND:心落ち着く場所のように、安らぎを感じさせるラベンダーウィンド。

■詳細

THREE 2022年春コスメ

発売日:2022年1月1日(土)

・THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ 全5種 各4,180円

・THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー 新色2種 各7,150円

・THREE アートエクスプレッショニストマスカラ 新1色 4,400円

・THREE ルヴァントリップケアティント 全2色 各3,960円<限定品>

・THREE ネイルポリッシュ 新7色(うち3色限定色) 各1,980円

【問い合わせ先】

THREE

TEL:0120-898-003(フリーダイヤル)