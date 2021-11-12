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11/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 11/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29277.86、+171.08）
・ナスダック総合指数は上昇（15704.28、+81.58）
・シカゴ日経先物は上昇（29415、大阪比+115）
・1ドル114.00-10円
・SOX指数は上昇（3764.49、+71.47）
・VIX指数は低下（17.66、-1.07）
・米原油先物は上昇（81.59、+0.25）
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35921.23、-158.71）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・11月限オプションの特別清算指数（SQ）算出
・日銀営業毎旬報告（11月10日現在）
・国際資本市場協会（ICMA）・日本証券業協会共催「グリーン/ソーシャルボンドコン
ファレンス」
・特別国会閉会
・日本郵政<6178>、東エレク<8035>、三井住友<8316>など決算発表
・香港GDP（7-9月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）
・米求人件数（9月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（11月）
・欧州財務相理事会
・アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議
・国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議（COP26）閉幕《ST》
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