11/12の強弱材料



*08:21JST 11/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29277.86、+171.08）

・ナスダック総合指数は上昇（15704.28、+81.58）

・シカゴ日経先物は上昇（29415、大阪比+115）

・1ドル114.00-10円

・SOX指数は上昇（3764.49、+71.47）

・VIX指数は低下（17.66、-1.07）

・米原油先物は上昇（81.59、+0.25）

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35921.23、-158.71）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・11月限オプションの特別清算指数（SQ）算出

・日銀営業毎旬報告（11月10日現在）

・国際資本市場協会（ICMA）・日本証券業協会共催「グリーン/ソーシャルボンドコン

ファレンス」

・特別国会閉会

・日本郵政<6178>、東エレク<8035>、三井住友<8316>など決算発表

・香港GDP（7-9月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）

・米求人件数（9月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（11月）

・欧州財務相理事会

・アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議

・国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議（COP26）閉幕《ST》