「ミスド ポケモン」イーブイのドーナツが新登場！ポン・デ・リース＆ポケモングッズも

ミスタードーナツから、「ポケットモンスター」をモチーフにした限定ドーナツ「ことしもいっしょコレクション」が登場。2021年11月12日(金)から、全国の店舗にて期間限定販売される。

■「ポケットモンスター」の限定ドーナツ2021

2021年で4年目を迎える、ミスタードーナツと「ポケットモンスター」の限定ドーナツ。今回は“いっしょって、とくべつ。”をテーマに、キュートなポケモンをモチーフにした期間限定ドーナツやオリジナルグッズセットなどが展開される。

■“イーブイ”ドーナツが新登場

注目は、毎年人気の“ピカチュウ”に加えて仲間入りする“イーブイ”のドーナツ。キャラメル風味のチョコでコーティングした生地に、ホイップクリームの前髪と、チョコの目&耳を加えた愛らしいフェイスが印象的だ。中身にはホイップクリームも詰め込んだことで、リッチな味わいに仕上げている。

■“かわいい後ろ姿”のスリーブ付きドーナツ

またピカチュウやイーブイをはじめ、ポケモンのかわいい後ろ姿をクリスマス専用のスリーブで表現した「ふりむきドーナツ」シリーズもラインナップ。ピカチュウはプリン風味のチョコ、イーブイはキャラメル風味のチョコ&ココナツなど、キャラクターごとに異なるフレーバーで提案している。

■クリスマスの定番「ポン・デ・リース」

そしてポケモンのドーナツと共に、クリスマスの定番「ポン・デ・リース」も登場。今回はチョコ、プリン風味、ホワイトの3種のフレーバー展開で、いずれもポップなカラーシュガーをまぶしているのが特徴だ。

■ポケモングッズも

そのほかミスタードーナツでは、ドーナツと一緒に楽しめる、“おうち時間”にぴったりなポケモンアイテムもドーナツやドリンクと一緒にセット販売。ポケモンたちがクリスマスを楽しむ姿を描いたマグカップやプレート、ブランケットなどがラインナップする。

【詳細】

ミスタードーナツ「ことしもいっしょコレクション」

販売期間:2021年11月12日(金)~12月下旬 ※順次販売終了

対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部店舗除く)

メニュー例:

・「ピカチュウ ドーナツ」「イーブイ ドーナツ」テイクアウト 各270円、イートイン 各275円

・「ピカチュウのふりむきドーナツ」「イーブイのふりむきドーナツ」「ポケモンたちのふりむきドーナツ」テイクアウト 各194円、イートイン 各198円

・「ポン・デ・リース チョコ」「ポン・デ・リース プリンフレーバー」「ポン・デ・リース ホワイト」テイクアウト 各162円、イートイン 各165円

【問い合わせ先】

ミスタードーナツお客さまセンター

TEL:0120-112-020

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド』

『ポケットモンスター シャイニングパール』 are developed by ILCA,Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標。

Nintendo Switchは任天堂の商標。