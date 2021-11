ル・クルーゼ「ハリー・ポッター」のホーロー鍋、“ホグワーツ特急”ケトル＆“魔法の杖”スパチュラも

ル・クルーゼ(LE CREUSET)が、「ハリー・ポッター」とのコラボレーショングッズを、2021年11月10日(水)に全国ル・クルーゼ ショップ、取扱百貨店・専門店、限定ストアなどで発売する。

■「ハリー・ポッター」の世界を着想源に

世界的な人気ファンタジー作品「ハリー・ポッター」と、ル・クルーゼが夢のコラボレーションを実現。「ハリー・ポッター」の登場人物やホグワーツの寮、物語の名シーンなどを、ル・クルーゼの代表的なカラーやデザインで表現したキッチングッズが揃う。

■作品モチーフの鋳物ホーロー鍋

ル・クルーゼのアイコンのひとつである鋳物ホーロー鍋「シグニチャー ココット・ロンド」は、鍋蓋に“魔法の世界”を閉じ込めて。ハリーの顔に見立てたチェリーレッドのモデルには、額にある“稲妻型の傷”に着想したツマミ(ノブ)を、クィディッチの競技場を描いたマルセイユブルーのモデルには、金のスニッチのツマミを、それぞれあしらっているのが特徴だ。

■“ヴォルデモート”着想のスートンウェア製ベーカー

“ヴォルデモート”に着想した、マットブラックのスートンウェア製ベーカーは、闇の魔術に関する最強のシンボルをあしらったファン必見のアイテム。蓋の持ち手のモチーフとなったのは、不死鳥の尾羽を使用した“ヴォルデモートの杖”。また蓋を開けると“死喰い人”を象徴する闇の印が、エンボス加工で施されている。

■ケトルが“ホグワーツ特急”に?!

まるで物語から飛び出してきたような、“ホグワーツ特急”モチーフのケトルも登場。マットな質感のブラックと、チェリーレッドのカラーコントラストで、アイコニックな列車のビジュアルを表現している。また蓋のゴールドのツマミには、魔法界で有名なプラットフォームの番号「9と3/4番線」をあしらうなど、随所にまでこだわりを詰め込んでいるのも魅力的だ。

■“魔法の杖”のスパチュラセット

“魔法の杖”をイメージしたスパチュラセットは、毎日の料理がより一層楽しくなること間違いなし。ハリー、ハーマイオニー、ロン、ダンブルドアの杖に着想した、異なるデザインの4本セットで展開される。

■“死の秘宝”スプーンレストも

スパチュラと共に使用したいのが、“死の秘宝”を象ったスプーンレスト。そのこだわりのビジュアルはもちろんのこと、液体が垂れにくい機能的な設計も嬉しいポイントだ。

■ギフトにもおすすめ!テーブルウェア

そのほかコラボレーションアイテムには、毎日の食卓を彩るテーブルウェアもお目見え。ホグワーツの4つの寮をモチーフにした全4色のプレートセットや、魔法界で親しまれている有名ロゴをあしらったマグカップセットは、大切な人へのギフトとしても喜ばれそうだ。

■詳細

ハリー・ポッター × ル・クルーゼ コレクション

発売日:2021年11月10日(水)

取扱店舗:全国ル・クルーゼ ショップ、全国の取扱百貨店・専門店、公式オンラインショップ、 その他オンラインショップ

・ハリー・ポッター シグニチャー ココット・ロンド 26cm 46,200円

・クィディッチ シグニチャー ココット・ロンド 20cm 36,300円

・ヴォルデモート レクタンギュラー ベーカー 16,500円※2021年12月下旬予定

・死の秘宝 スプーンレスト 3,850円

・ホグワーツ スフィア・プレート 17cm(4枚入り) 9,350円※2021年12月下旬予定

・マジカル マグ400ml(4個入り) 12,100円

・ホグワーツ特急 ケトル・クラシック 13,200円

・マジカル スパチュラ (4本入り) 8,800円

・ヘドウィグ パイバード 3,080円

■限定ストア情報

<渋谷ヒカリエ>

期間:11月10日(水)〜11月21日(日)

営業時間:11:00 〜 21:00

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ5F

<西武池袋本店>

期間: 11月2日(火)〜11月23日(火) ※11月2日(火)から9日(火)のあいだは展示のみ、10日(水)より販売。

営業時間:11:00 〜 21:00

住所:東京都豊島区南池袋1-28- 西武池袋本店7F

※営業時間や期間は、変更になる場合あり。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)