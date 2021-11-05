

*08:32JST 11/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29794.37、+273.47）

・ナスダック総合指数は上昇（15940.31、+128.72）

・SOX指数は上昇（3715.76、+125.59）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（36124.23、-33.35）

・シカゴ日経先物は下落（29775、大阪比-45）

・1ドル113.70-80円

・VIX指数は上昇（15.44、+0.34）

・米原油先物は下落（78.81、-2.05）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・家計調査（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（10月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が2021年度第2四半期運用状況公表

・Photosynthが東証マザーズに新規上場

・伊藤忠<8001>、ホンダ<7267>など決算発表

・中国経常収支速報（7-9月）

・独鉱工業生産指数（9月）

・ユーロ圏小売売上高（9月）

・米雇用統計（10月）

・米消費者信用残高（9月）《ST》