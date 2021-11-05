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11/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 11/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29794.37、+273.47）
・ナスダック総合指数は上昇（15940.31、+128.72）
・SOX指数は上昇（3715.76、+125.59）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（36124.23、-33.35）
・シカゴ日経先物は下落（29775、大阪比-45）
・1ドル113.70-80円
・VIX指数は上昇（15.44、+0.34）
・米原油先物は下落（78.81、-2.05）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・家計調査（9月）
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（10月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が2021年度第2四半期運用状況公表
・Photosynthが東証マザーズに新規上場
・伊藤忠<8001>、ホンダ<7267>など決算発表
・中国経常収支速報（7-9月）
・独鉱工業生産指数（9月）
・ユーロ圏小売売上高（9月）
・米雇用統計（10月）
・米消費者信用残高（9月）《ST》
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