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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など

2021年11月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など
<国内>08:30　家計支出(9月)　-3.9％　-3.0％08:50　対外・対内証券投資(先週)　　

　　年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2021年度第2四半期運用状況公表　　
　　Photosynthが東証マザーズに新規上場(公開価格:1500円)　　

<海外>13:00　インドネシア・GDP(7-9月)　3.56％　7.07％16:00　独・鉱工業生産指数(9月)　-0.8％　-4.0％19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(9月)　　0.3％21:30　加・失業率(10月)　　6.9％21:30　米・非農業部門雇用者数(10月)　40.0万人　19.4万人21:30　米・失業率(10月)　4.7％　4.8％21:30　米・平均時給(10月)　4.9％　4.6％28:00　米・消費者信用残高(9月)　162.00億ドル　143.79億ドル

　　韓・野党「国民の力」が大統領選の公認候補選出　　
　　中・国際輸入博覧会(CIIE)(10日まで)　　
　　中・経常収支速報(7-9月)　　533億ドル

---------------------------------------------------------------------注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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