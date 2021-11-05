

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など

<国内>08:30 家計支出(9月) -3.9％ -3.0％08:50 対外・対内証券投資(先週)

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2021年度第2四半期運用状況公表

Photosynthが東証マザーズに新規上場(公開価格:1500円)

<海外>13:00 インドネシア・GDP(7-9月) 3.56％ 7.07％16:00 独・鉱工業生産指数(9月) -0.8％ -4.0％19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(9月) 0.3％21:30 加・失業率(10月) 6.9％21:30 米・非農業部門雇用者数(10月) 40.0万人 19.4万人21:30 米・失業率(10月) 4.7％ 4.8％21:30 米・平均時給(10月) 4.9％ 4.6％28:00 米・消費者信用残高(9月) 162.00億ドル 143.79億ドル

韓・野党「国民の力」が大統領選の公認候補選出

中・国際輸入博覧会(CIIE)(10日まで)

中・経常収支速報(7-9月) 533億ドル

---------------------------------------------------------------------注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》