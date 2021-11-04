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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、その他製品、水産・農林業、その他 金融業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか電気機器、倉庫・運輸関連業、機械、ガラス・土石製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 繊維業 ／ 625.83 ／ 2.84
2. 電気機器 ／ 4,037. ／ 2.27
3. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,902.61 ／ 2.26
4. 機械 ／ 2,364.01 ／ 2.15
5. ガラス・土石製品 ／ 1,239.03 ／ 2.10
6. 金属製品 ／ 1,331.61 ／ 2.02
7. 精密機器 ／ 11,635.36 ／ 1.94
8. 証券業 ／ 385.86 ／ 1.80
9. 銀行業 ／ 148.33 ／ 1.60
10. 空運業 ／ 214.7 ／ 1.29
11. 非鉄金属 ／ 997.98 ／ 1.28
12. 輸送用機器 ／ 3,536.76 ／ 1.26
13. 陸運業 ／ 1,929.91 ／ 1.20
14. ゴム製品 ／ 3,555.83 ／ 1.16
15. 保険業 ／ 1,127.48 ／ 1.01
16. 鉄鋼 ／ 476.88 ／ 0.91
17. 化学工業 ／ 2,402.75 ／ 0.88
18. 建設業 ／ 1,196.87 ／ 0.84
19. 石油・石炭製品 ／ 1,062.28 ／ 0.81
20. 医薬品 ／ 3,145.79 ／ 0.77
21. サービス業 ／ 3,281.95 ／ 0.74
22. 小売業 ／ 1,420. ／ 0.73
23. 情報・通信業 ／ 4,979.3 ／ 0.62
24. 卸売業 ／ 1,916.81 ／ 0.58
25. 不動産業 ／ 1,520.98 ／ 0.46
26. 食料品 ／ 1,799.79 ／ 0.41
27. パルプ・紙 ／ 517.96 ／ 0.41
28. 電力・ガス業 ／ 326.02 ／ -0.17
29. その他金融業 ／ 754.16 ／ -0.21
30. 水産・農林業 ／ 494.92 ／ -0.57
31. その他製品 ／ 3,473.22 ／ -0.84
32. 鉱業 ／ 271.64 ／ -1.87
33. 海運業 ／ 846.47 ／ -6.29《FA》
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