

*15:41JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、その他製品、水産・農林業、その他 金融業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか電気機器、倉庫・運輸関連業、機械、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 繊維業 ／ 625.83 ／ 2.84

2. 電気機器 ／ 4,037. ／ 2.27

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,902.61 ／ 2.26

4. 機械 ／ 2,364.01 ／ 2.15

5. ガラス・土石製品 ／ 1,239.03 ／ 2.10

6. 金属製品 ／ 1,331.61 ／ 2.02

7. 精密機器 ／ 11,635.36 ／ 1.94

8. 証券業 ／ 385.86 ／ 1.80

9. 銀行業 ／ 148.33 ／ 1.60

10. 空運業 ／ 214.7 ／ 1.29

11. 非鉄金属 ／ 997.98 ／ 1.28

12. 輸送用機器 ／ 3,536.76 ／ 1.26

13. 陸運業 ／ 1,929.91 ／ 1.20

14. ゴム製品 ／ 3,555.83 ／ 1.16

15. 保険業 ／ 1,127.48 ／ 1.01

16. 鉄鋼 ／ 476.88 ／ 0.91

17. 化学工業 ／ 2,402.75 ／ 0.88

18. 建設業 ／ 1,196.87 ／ 0.84

19. 石油・石炭製品 ／ 1,062.28 ／ 0.81

20. 医薬品 ／ 3,145.79 ／ 0.77

21. サービス業 ／ 3,281.95 ／ 0.74

22. 小売業 ／ 1,420. ／ 0.73

23. 情報・通信業 ／ 4,979.3 ／ 0.62

24. 卸売業 ／ 1,916.81 ／ 0.58

25. 不動産業 ／ 1,520.98 ／ 0.46

26. 食料品 ／ 1,799.79 ／ 0.41

27. パルプ・紙 ／ 517.96 ／ 0.41

28. 電力・ガス業 ／ 326.02 ／ -0.17

29. その他金融業 ／ 754.16 ／ -0.21

30. 水産・農林業 ／ 494.92 ／ -0.57

31. その他製品 ／ 3,473.22 ／ -0.84

32. 鉱業 ／ 271.64 ／ -1.87

33. 海運業 ／ 846.47 ／ -6.29《FA》