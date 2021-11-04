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マクアケ 大幅に3日続伸、SBI証券が投資判断を「買い」に引き上げ、東海東京もOutperform維持／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:41JST <4479> マクアケ 4920 +230
大幅に3日続伸。SBI証券が投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、材料視されている。目標株価は7000円で据え置いた。また、東海東京証券が目標株価を6900円（前回1万4700円）に引き下げながらも「目標株価との乖離率が15％以上である」としてレーティングをOutperformで維持したことも好感されている。同証券は22年9月期の営業利益予想について、会社計画（4.65億円）を上回る前期比55.0％増の5.10億円と見込んでいる。《ST》
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