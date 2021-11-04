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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：11月4日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
*12:39JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：11月4日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
11月：ビットコインTaproot Activation
11月6日：Bitcoin Day Kansas City（開催地：カンザス）
11月7日-11月10日：Breakpoint（開催地：リスボン）
11月11日-11月12日：Democracy4All（開催地：バルセロナ）
11月14日-11月15日：Blockchain Economy Expo 2020 Dubai（開催地：ドバイ）
11月15日-11月16日：Digital Asset Summit 2021 | London（開催地：ロンドン）
11月16日-11月20日：BLOCKCHAIN WEEK ROME 2021（開催地：ローマ）
11月16日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間11月17日）
11月18日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間11月19日）
11月22日-11月23日：Incrypted Verse Dubai 2021（開催地：ドバイ）
11月22日-11月23日：TOKEN2049 Asia（開催地：香港）
11月24日-11月27日：CoinFestUK 2021（開催地：マンチェスター）
11月26日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間11月27日午前1時）
11月30日-12月1日：Dcentral Miami Conference - Art Basel（開催地：マイアミ）
12月1日：Blockchain Fest 2021 Singapore（開催地：シンガポール）
12月2日-12月4日：Blockchance Europe 2021（開催地：ハンブルク）《TY》
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