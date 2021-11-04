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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏生産者物価指数、米新規失業保険申請件数、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏生産者物価指数、米新規失業保険申請件数、米貿易収支など
<国内>
10年物価連動国債入札
決算発表 日本郵船、住友商、味の素、京王電鉄、テルモ、オリックス、リコー
決算発表 ソフトバンク、SUMCO、シャープ、コナミHD、任天堂、ベネフィト
決算発表 富士フイルム、トヨタ、ダイキン工
<海外>09:30 豪・貿易収支(9月) 122.25億豪ドル 150.77億豪ドル16:00 独・製造業受注(9月) 0.4％ -7.7％19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月) 13.4％21:00 ブ・鉱工業生産(9月) 0％ -0.7％21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％21:30 加・貿易収支(9月) 19.4億加ドル21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 28.1万件21:30 米・貿易収支(9月) -736億ドル -733億ドル22:00 ブ・サービス業PMI(10月) 54.622:00 ブ・総合PMI(10月) 54.7
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がイベントで冒頭挨拶
「OPEC(石油輸出国機構)プラス」閣僚級会合
---------------------------------------------------------------------注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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