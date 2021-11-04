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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏生産者物価指数、米新規失業保険申請件数、米貿易収支など

2021年11月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏生産者物価指数、米新規失業保険申請件数、米貿易収支など
<国内>

　　10年物価連動国債入札　　
　　決算発表 日本郵船、住友商、味の素、京王電鉄、テルモ、オリックス、リコー　　
　　決算発表 ソフトバンク、SUMCO、シャープ、コナミHD、任天堂、ベネフィト　　
　　決算発表 富士フイルム、トヨタ、ダイキン工　　

<海外>09:30　豪・貿易収支(9月)　122.25億豪ドル　150.77億豪ドル16:00　独・製造業受注(9月)　0.4％　-7.7％19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月)　　13.4％21:00　ブ・鉱工業生産(9月)　0％　-0.7％21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％21:30　加・貿易収支(9月)　　19.4億加ドル21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　28.1万件21:30　米・貿易収支(9月)　-736億ドル　-733億ドル22:00　ブ・サービス業PMI(10月)　　54.622:00　ブ・総合PMI(10月)　　54.7

　　欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がイベントで冒頭挨拶　　
　　「OPEC(石油輸出国機構)プラス」閣僚級会合　　

---------------------------------------------------------------------注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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