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デクセリアルズ ストップ高、想定以上の大幅上方修正や自社株買い発表を好感
記事提供元：フィスコ
*10:12JST デクセリアルズ---ストップ高、想定以上の大幅上方修正や自社株買い発表を好感
デクセリアルズ<4980>はストップ高。前日に上半期決算を発表、営業利益は123億円で前年同期比2.6倍と大幅増益になり、通期予想は従来の119億円から210億円、前期比85.2％増にまで上方修正。高付加価値製品や新製品の拡大が続いているほか、円安効果も収益の押し上げ要因に。想定以上の大幅上方修正と捉えられる。年間配当金の58円から60円までの引き上げ、発行済み株式数の2.34％に当たる150万株を上限とした自社株買いの発表もポジティブ視。《ST》
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