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今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、米自動車販売、米連邦公開市場委員会など

2021年11月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、米自動車販売、米連邦公開市場委員会など
<国内>
08:50　マネタリーベース(10月)　　11.7％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月21・22日分)
10:00　営業毎旬報告(10月31日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)


<海外>
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
16:30　スイス・消費者物価指数(10月)　1.1％　0.9％


米・自動車販売(10月、3日までに)　1240万台　1218万台

米・連邦公開市場委員会(FOMC)(3日まで)


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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