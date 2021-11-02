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今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、米自動車販売、米連邦公開市場委員会など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、米自動車販売、米連邦公開市場委員会など
<国内>
08:50 マネタリーベース(10月) 11.7％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月21・22日分)
10:00 営業毎旬報告(10月31日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
<海外>
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
16:30 スイス・消費者物価指数(10月) 1.1％ 0.9％
米・自動車販売(10月、3日までに) 1240万台 1218万台
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(3日まで)
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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