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ＳＡＮＴＥＣ 大幅に5日続伸、22年3月期の営業利益予想を上方修正、光測定器などが当初予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST <6777> ＳＡＮＴＥＣ 1599 +234
大幅に5日続伸。22年3月期の営業利益を従来予想の14.50億円から17.00億円（前期実績14.21億円）に上方修正している。光通信用部品の製造工程や研究開発に使われる光測定器と眼科医療機器が当初予想を上回る見込みとなったため。国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）との開発受託契約料や円安による海外売上高の上振れなども織り込んだ。第2四半期累計（21年4-9月）は会社計画（5.00億円）を上回る6.30億円で着地した。《ST》
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