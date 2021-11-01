ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米建設支出など

2021年11月1日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米建設支出など
<国内>
09:30　製造業PMI(10月)　　53.0
14:00　自動車販売台数(10月)　　-30.0


<海外>
10:45　中・財新製造業PMI(10月)　50.0　50.0
14:00　印・製造業PMI(10月)　　53.7
17:30　香港・GDP(7-9月)　5.7％　7.6％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(10月)　58.5　58.5
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(10月)　　54.4
23:00　米・建設支出(9月)　0.5％　0％
23:00　米・ISM製造業景況指数(10月)　60.3　61.1
23:45　米・製造業PMI(10月)　59.2　59.2
27:00　ブ・貿易収支(月次)(11月1日まで1カ月間)　　43.22億ドル


英・国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)(10月31日-11月12日)

COP26首脳級会合(1-2日)


---------------------------------------------------------------------
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る