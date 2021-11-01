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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米建設支出など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米建設支出など
<国内>
09:30 製造業PMI(10月) 53.0
14:00 自動車販売台数(10月) -30.0
<海外>
10:45 中・財新製造業PMI(10月) 50.0 50.0
14:00 印・製造業PMI(10月) 53.7
17:30 香港・GDP(7-9月) 5.7％ 7.6％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(10月) 58.5 58.5
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(10月) 54.4
23:00 米・建設支出(9月) 0.5％ 0％
23:00 米・ISM製造業景況指数(10月) 60.3 61.1
23:45 米・製造業PMI(10月) 59.2 59.2
27:00 ブ・貿易収支(月次)(11月1日まで1カ月間) 43.22億ドル
英・国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)(10月31日-11月12日)
COP26首脳級会合(1-2日)
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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