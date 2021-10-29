

*17:30JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は151円32銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円35銭 高値151円38銭 安値151円27銭 引け151円32銭

売買高総計27079枚

2年 430回 -0.100％

5年 149回 -0.075％

10年 364回 0.090％

20年 178回 0.465％

債券先物12月限は、151円35銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇に加え、来週初予定される10年債入札への警戒感もあって売りが優勢になり、151円38銭から151円27銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.50％、10年債は1.60％、30年債は2.00％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.10％、英国債は1.04％、オーストラリア10年債は2.07％、NZ10年債は2.61％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+3.5％、4-6月期：+14.3％）

・18:00 ユーロ圏・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+3.7％、9月：+3.4％）

・21:30 米・9月個人所得（前月比予想：-0.3％、8月：+0.2％）

・21:30 米・9月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.6％、8月：+0.8％）

・21:30 米・9月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.7％、8月：+3.6％）

・21:30 米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.9％、4-6月期：+0.7％）

・22:45 米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：63.5、9月：64.7）

・23:00 米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：71.4、速報値：71.4）《KK》