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10/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 10/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35730.48、+239.79）
・ナスダック総合指数は上昇（15448.12、+212.28）
・シカゴ日経先物は上昇（28905、大阪比+145）
・SOX指数は上昇（3438.83、+78.54）
・VIX指数は低下（16.53、-0.45）
・米原油先物は上昇（82.81、+0.15）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28820.09、-278.15）
・1ドル113.50-60円
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・総選挙中の政治空白
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（10月）
・有効求人倍率（9月）
・失業率（9月）
・鉱工業生産指数（9月）
・消費者態度指数（10月）
・住宅着工件数（9月）
・村田製<6981>、KDDI<9433>など決算発表
・独GDP速報値（7-9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（10月）
・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）
・米個人所得（9月）
・米個人消費支出（9月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（9月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（10月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（10月）
・バイデン米大統領がローマ教皇と会談
・主要20カ国（G20）財務・保健相合同会合《ST》
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