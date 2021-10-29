10/29の強弱材料



*08:45JST 10/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35730.48、+239.79）

・ナスダック総合指数は上昇（15448.12、+212.28）

・シカゴ日経先物は上昇（28905、大阪比+145）

・SOX指数は上昇（3438.83、+78.54）

・VIX指数は低下（16.53、-0.45）

・米原油先物は上昇（82.81、+0.15）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28820.09、-278.15）

・1ドル113.50-60円

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・総選挙中の政治空白

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（10月）

・有効求人倍率（9月）

・失業率（9月）

・鉱工業生産指数（9月）

・消費者態度指数（10月）

・住宅着工件数（9月）

・村田製<6981>、KDDI<9433>など決算発表

・独GDP速報値（7-9月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（10月）

・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）

・米個人所得（9月）

・米個人消費支出（9月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（9月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（10月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（10月）

・バイデン米大統領がローマ教皇と会談

・主要20カ国（G20）財務・保健相合同会合《ST》