

*15:43JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉄鋼、保険業、精密機器なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか空運業、水産・農林業、化学工業、金属製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,441.99 ／ 0.71

2. 空運業 ／ 207.3 ／ 0.56

3. 水産・農林業 ／ 494.48 ／ 0.51

4. 化学工業 ／ 2,357.05 ／ 0.46

5. 金属製品 ／ 1,333.26 ／ 0.43

6. 不動産業 ／ 1,518.92 ／ 0.31

7. 小売業 ／ 1,399.36 ／ 0.28

8. ガラス・土石製品 ／ 1,219.33 ／ 0.06

9. 陸運業 ／ 1,889.96 ／ -0.04

10. 建設業 ／ 1,182.09 ／ -0.31

11. 繊維業 ／ 590.12 ／ -0.41

12. 情報・通信業 ／ 4,905.87 ／ -0.41

13. 輸送用機器 ／ 3,427.34 ／ -0.44

14. ゴム製品 ／ 3,506.77 ／ -0.44

15. 食料品 ／ 1,756.31 ／ -0.46

16. サービス業 ／ 3,207.45 ／ -0.79

17. 電気機器 ／ 3,821.15 ／ -0.86

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,830.55 ／ -0.95

19. 電力・ガス業 ／ 327.35 ／ -1.00

20. 卸売業 ／ 1,870.74 ／ -1.02

21. 証券業 ／ 395.53 ／ -1.12

22. 銀行業 ／ 143.85 ／ -1.23

23. パルプ・紙 ／ 506.26 ／ -1.24

24. 海運業 ／ 815.96 ／ -1.33

25. その他金融業 ／ 746.67 ／ -1.39

26. 機械 ／ 2,283.62 ／ -1.49

27. 医薬品 ／ 3,080.79 ／ -1.51

28. 非鉄金属 ／ 990.18 ／ -1.53

29. 精密機器 ／ 11,180.37 ／ -1.81

30. 保険業 ／ 1,116.51 ／ -1.84

31. 鉄鋼 ／ 467.69 ／ -3.24

32. 石油・石炭製品 ／ 1,055.37 ／ -3.29

33. 鉱業 ／ 273.09 ／ -4.06《FA》