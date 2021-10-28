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ＮＲＩ 急伸、市場想定上回る上方修正や増配発表を好感
記事提供元：フィスコ
*14:25JST ＮＲＩ---急伸、市場想定上回る上方修正や増配発表を好感
ＮＲＩ<4307>は急伸。前日に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は273億円で前年同期比24.2％増益となった。DX需要を背景にコンサルティングや産業ITソリューションなどが好調に推移した。通期計画は従来の960億円から1040億円、前期比28.8％増に上方修正、990億円程の市場予想を上回る水準に。年間配当金も従来計画の38円から40円に引き上げ、前期比4円の増配としている。《YN》
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