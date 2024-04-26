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出来高変化率ランキング（14時台）～明星工業、エリアリンクなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～明星工業、エリアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月26日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8914＞ エリアリンク 330400 78254.06 301.05% 0.1179%
＜1976＞ 明星工業 513000 85053.66 246.81% 0.1131%
＜2216＞ カンロ 472600 176399.68 215.8% -0.152%
＜6617＞ 東光高岳 739600 227460.96 211.72% -0.1955%
＜4845＞ スカラ 261500 33915.06 208.01% -0.0222%
＜4179＞ ジーネクスト 1087000 118379.44 205.69% 0%
＜5451＞ 淀川鋼 271200 215341.6 204.27% 0.0415%
＜1934＞ ユアテック 837500 219824.64 191.19% 0.1415%
＜9474＞ ゼンリン 463500 116904.18 188.9% 0.0642%
＜1820＞ 西松建 726300 669428.6 185.95% 0.0508%
＜2517＞ MXSJREコア 94490 81708.279 172.36% 0.0018%
＜7816＞ スノーピーク 361800 100382.1 169.76% -0.0008%
＜7241＞ フタバ 2528000 502457.46 169.3% -0.1219%
＜6932＞ 遠藤照 275200 101739 163.61% 0%
＜7931＞ 未来工業 368500 323515.5 159.32% 0.0499%
＜7527＞ システムソフト 40860000 658585.32 154.59% -0.0125%
＜1942＞ 関電工 2983700 1450762.76 154.01% -0.0581%
＜6592＞ マブチ 1479300 919319.24 153.97% -0.079%
＜4598＞ DELTA－P 248200 74407.66 153.25% -0.0274%
＜7976＞ 菱鉛筆 570100 301447.9 153.21% -0.0762%
<4205> ゼオン 3589800 1363811.42 149.05% 0.1205%
<9629> ピーシーエー 166300 73329.98 148.53% 0.089%
<7283> 愛三工 891200 342828.38 146.56% -0.1115%
<6789> ローランドDG 173900 257952.6 145.57% 0.03%
<3896> 阿波製紙 199500 31739.14 138.66% 0.0187%
<2247> iF500H無 2416 14739.174 138.51% 0.0142%
<5410> 合同鉄 442500 672245 138.43% -0.0226%
<3825> REMIX 1112000 57043.66 135.67% 0.0675%
<7259> アイシン 2954100 4811727.76 132.28% -0.0681%
<2632> MXSナ100ヘ 13619 67485.528 131.24% 0.0189%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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