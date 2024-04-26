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出来高変化率ランキング（14時台）～明星工業、エリアリンクなどがランクイン

2024年4月26日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～明星工業、エリアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月26日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8914＞ エリアリンク　　 330400 　78254.06　 301.05% 0.1179%
＜1976＞ 明星工業　　　　　513000 　85053.66　 246.81% 0.1131%
＜2216＞ カンロ　　　　　　472600 　176399.68　 215.8% -0.152%
＜6617＞ 東光高岳　　　　　739600 　227460.96　 211.72% -0.1955%
＜4845＞ スカラ　　　　　　261500 　33915.06　 208.01% -0.0222%
＜4179＞ ジーネクスト　　　1087000 　118379.44　 205.69% 0%
＜5451＞ 淀川鋼　　　　　　271200 　215341.6　 204.27% 0.0415%
＜1934＞ ユアテック　　　　837500 　219824.64　 191.19% 0.1415%
＜9474＞ ゼンリン　　　　　463500 　116904.18　 188.9% 0.0642%
＜1820＞ 西松建　　　　　　726300 　669428.6　 185.95% 0.0508%
＜2517＞ MXSJREコア　　94490 　81708.279　 172.36% 0.0018%
＜7816＞ スノーピーク　　　361800 　100382.1　 169.76% -0.0008%
＜7241＞ フタバ　　　　　　2528000 　502457.46　 169.3% -0.1219%
＜6932＞ 遠藤照　　　　　　275200 　101739　 163.61% 0%
＜7931＞ 未来工業　　　　　368500 　323515.5　 159.32% 0.0499%
＜7527＞ システムソフト　　40860000 658585.32　 154.59% -0.0125%
＜1942＞ 関電工　　　　　　2983700 1450762.76　 154.01% -0.0581%
＜6592＞ マブチ　　　　　　1479300 　919319.24　 153.97% -0.079%
＜4598＞ DELTA－P　　　248200 　74407.66　 153.25% -0.0274%
＜7976＞ 菱鉛筆　　　　　　570100 　301447.9　 153.21% -0.0762%
<4205> ゼオン　　　　　　3589800 1363811.42　 149.05% 0.1205%
<9629> ピーシーエー　　　166300 　73329.98　 148.53% 0.089%
<7283> 愛三工　　　　　　891200 　342828.38　 146.56% -0.1115%
<6789> ローランドDG　　　173900 　257952.6　 145.57% 0.03%
<3896> 阿波製紙　　　　　199500 　31739.14　 138.66% 0.0187%
<2247> iF500H無　　　2416 　14739.174　 138.51% 0.0142%
<5410> 合同鉄　　　　　　　442500 　672245　 138.43% -0.0226%
<3825> REMIX　　　　　1112000 　57043.66　 135.67% 0.0675%
<7259> アイシン　　　2954100 　4811727.76　 132.28% -0.0681%
<2632> MXSナ100ヘ　　13619 　67485.528　 131.24% 0.0189%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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