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日本電計　大幅に反発、12月に1対1.5の株式分割、22年3月期の営業利益予想を上方修正、実質増配／新興市場スナップショット

2021年10月28日 13:28

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記事提供元：フィスコ


*13:28JST <9908> 日本電計 1815 +119
大幅に反発。12月31日（実質的には30日）を基準日として1株につき1.5株の割合で分割すると発表している。また、22年3月期の営業利益予想を25.00億円から26.00億円（前期実績18.92億円）に引き上げた。電気自動車などの設備投資が旺盛な中、ソリューションビジネスを展開したことが奏功した。期末配当予想は45.00円から40.00円（前期末実績は45.00円）に変更した。分割前換算では60.00円となり、実質的に増配となる。《ST》

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