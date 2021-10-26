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米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など

2021年10月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(9月)　1.1％　1.0％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


CINCが東証マザーズに新規上場(公開価格:3080円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(7-9月)　4.3％　6.0％
20:00　ブ・FGV建設コスト(10月)　0.56％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(10月)　1.14％
21:00　ブ・全国失業率(8月)　13.5％　13.7％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月)　20.10％　19.95％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(8月)　1.5％　1.4％
23:00　米・消費者信頼感指数(10月)　110.0　109.3
23:00　米・新築住宅販売件数(9月)　76万戸　74万戸


米・下院金融委員会小委員会で中国企業の米上場に関する公聴会

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サウジアラビア・未来投資イニシアチブ(FII)(28日まで)

ASEAN首脳会議関連会合(28日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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