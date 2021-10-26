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米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(9月) 1.1％ 1.0％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
CINCが東証マザーズに新規上場(公開価格:3080円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(7-9月) 4.3％ 6.0％
20:00 ブ・FGV建設コスト(10月) 0.56％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(10月) 1.14％
21:00 ブ・全国失業率(8月) 13.5％ 13.7％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月) 20.10％ 19.95％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(8月) 1.5％ 1.4％
23:00 米・消費者信頼感指数(10月) 110.0 109.3
23:00 米・新築住宅販売件数(9月) 76万戸 74万戸
米・下院金融委員会小委員会で中国企業の米上場に関する公聴会
欧・EUがエネルギー危機巡り臨時会合
サウジアラビア・未来投資イニシアチブ(FII)(28日まで)
ASEAN首脳会議関連会合(28日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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