ＪエスコムＨＤ　続伸、22年3月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、韓国コスメが堅調／新興市場スナップショット



*13:57JST <3779> ＪエスコムＨＤ 109 +2

続伸。22年3月期第2四半期累計（21年4月-9月）の営業損益を従来予想の0.06億円の黒字から0.21億円の黒字（前年同期実績0.04億円の赤字）に上方修正している。輸入販売している韓国コスメ商材が堅調に推移したことに加え、通信販売事業で前期に収録したテレビ通販番組の放送回数が多かったことが寄与する見込み。通期予想は前期比59.1％増の0.37億円の黒字で据え置いたが、修正が生じた際は速やかに開示するとしている。《ST》