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【M&A速報：2021/10/25（1）】ダイキアクシス<4245>、アルミ工房萩尾を買収
記事提供元：フィスコ
*12:12JST 【M&A速報：2021/10/25（1）】ダイキアクシス<4245>、アルミ工房萩尾を買収
■ダイキアクシス<4245>、住宅サッシ・エクステリア建材施工・販売のアルミ工房萩尾を買収
■インテリア雑貨・生活雑貨企画・開発・販売・輸入の大西賢製販、ケイエイから和雑貨・服飾雑貨製造卸・OEM事業を譲り受け
■ニチレイロジグループ本社、ポーランドの低温物流会社Armir社を買収
■東京機械製作所<6335>、臨時株主総会で「新株予約権の無償割当ての件」が承認可決
■SOMPOホールディングス<8630>子会社のウェルネス・コミュニケーションズ、アドバンテッジリスクマネジメント<8769>等2社と資本提携
■ファーストブラザーズ<3454>、宿泊施設運営会社の株式を取得 子会社のフロムファーストホテルズが新たに宿泊事業を開始
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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