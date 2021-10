“好みのカラー”にカスタムできる「プリンセスアフタヌーンティー」クリスマスver.大阪で開催

「プリンセスアフタヌーンティー~マイベストカラークリスマス~」が、2021年11月18日(木)から12月25日(土)の特定日、大阪 アートグレイス ウエディングコーストにて開催される。

■“好みのカラー”にカスタム「プリンセスアフタヌーンティー」にクリスマスver.

“好みのカラー”にカスタムできる「プリンセスアフタヌーンティー」に、クリスマスバーションが登場。レッド、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー…と全8色から自分好みの“推しカラー”を選んで、スイーツをカスタマイズできるユニークさはそのままに、クリスマス気分のワクワク感を感じさせる特別なスイーツを用意した。

来場者を出迎えてくれるのは、プリンセスをイメージした「推しカラー プリンセスドレスケーキ~クリスマスバージョン~」。ドレスを纏ったプリンセスがモチーフのケーキは、全8色の中から好みのカラーを選択してカスタマイズすることができる。今回はクリスマスバージョンとして、煌めく雪の結晶モチーフでデコレーション。

3段のミニスイーツスタンドには、クリスマス気分を盛り上げてくれる「ノエルガトーショコラ」や「ホワイトロールケーキ」などを添えて。ティアラ付きのクリスマスモンブランや、“推しカラー”をセレクトできるヒールチョコなど、プリンセスアフタヌーンティーらしいフェミニンなデザートも揃っている。

紅茶やコーヒー、さらにカラフルな「マイカラースペシャルドリンク」など、充実のドリンクメニューはフリードリンクで提供。お気に入りのスイーツやセイボリーとともに、優雅なティータイムを楽しめそうだ。

■【詳細】

プリンセスアフタヌーンティー~マイベストカラークリスマス~

開催日:2021年11月18日(木)~12月25日(土)木曜~日曜

※日程により開催日に変動あり

時間:木・金 13:00~ or 15:00~、土日 11:00~ or 13:00~ or 15:00~

料金:4,500円(サービス料込)

※ドレスケーキのみ 2,000円。アシェットデセールとドリンクのみ。

※支払いは、現金またはPayPayでの対応。

<メニュー内容>

※メニューは仕入れの状況により一部変更になる可能性あり。

※席での提供。

推しカラー プリンセスドレスケーキ~クリスマスバージョン~(8色からセレクト可能) / ノエルガトーショコラ / ティアラクリスマスモンブラン / メレンゲクッキー ミニホワイトハートクッキー / ホワイトロールケーキ / チョコマドレーヌ / ハートアイシングクッキー(推しカラー) / イン グリッシュスコーン~ストロベリーコンフィチュール 添え~ ~/ ヒールチョコ(推しカラー) / パルメザンチーズ とじゃがいもの コカ / ブロッコリー とベーコンの ケークサレ / シェフ 特製ポタージュ

<フリードリンク>コーヒー / 紅茶/ マイカラースペシャルドリンク / オレンジジュース / アップルジュース

【予約・問合せ先】

TEL:06-6569-5537

※定休:祝日を除く月・火曜日及びそのほか指定日。