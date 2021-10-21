

*07:29JST NY原油：強含みで83.42ドル、83ドル台に上昇

NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：83.42 ↑0.98）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比+0.98ドルの83.42ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.78ドル-83.48ドル。ニューヨーク市場の序盤で80.78ドルまで反落したが、まもなく反転。通常取引終了後の時間外取引で83.48ドルまで買われており、株高などを意識して上げ幅は拡大した。《FA》