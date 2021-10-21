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NY外為：ドル売り後退、米20年債入札不調で長期金利上昇
記事提供元：フィスコ
*02:21JST NY外為：ドル売り後退、米20年債入札不調で長期金利上昇
米財務省は240億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.1％。
テイルはプラス2.5ベーシスポイント。応札倍率は2.25倍と、過去6回入札平均の2.36倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は64.83％と、過去6回入札平均の60.7％を上回った。
低調な入札結果を受けて米国債相場は反落。10年債利回りは1.62％から1.65％まで上昇した。ドル売りは後退。ドル・円は114円10銭の安値から114円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1655ドルで伸び悩んだ。《KY》
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