

*10:43JST 大阪ソーダ---大幅反発、業績・配当予想を上方修正

大阪ソーダ<4046>は大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来の40億円から57億円、前年同期比63.0％増に、通期では90億円から107億円、前期比28.3％増に引き上げ。エピクロルヒドリン、合成ゴム関連、アリルエーテル類などの販売が電子材料関係や自動車関係向け中心に想定を上回る見通しのもよう。また、年間配当金も従来計画の65円から70円に引き上げ、前期比5円の増配としている。《ST》