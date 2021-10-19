

*15:41JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）

■eワラント売れ筋トップ10（2021/10/19 15:30現在）

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格1 ビットコイン2021年12月 プラス5倍トラッカー(40,000米ドル) +0.94% 1.75 21.53円2 野村日経225レバレッジETF プラス5倍トラッカー(14,000円) +8.23% 4.40 19.97円3 東京エレクトロン コール(52,000円) +15.74% 7.78 2.39円4 WTI原油先物リンク債_2022年3月限 コール(85米ドル) -0.60% 6.06 3.49円5 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.50% 1.00 87.01円6 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.41% 1.00 71.77円7 ニアピン米ドルr2 (114円) +0.21% -0.33 51.79円8 オリンパス コール(2,400円) +6.37% 4.94 3.44円9 イーサリアム2021年12月 プラス5倍トラッカー(2,550米ドル) +1.59% 2.00 23.65円10 日本郵船 コール(7,900円) +51.73% 5.50 7.24円

■eワラント値上がりトップ10（2021/10/19 15:30現在）

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）1 日本郵船 コール (10,300円) +181.82% 15.39 +7.85%2 商船三井 コール (9,400円) +150.00% 0.00 +6.56%3 日本郵船 コール (9,100円) +105.15% 9.64 +7.85%4 銀リンク債 コール (27.5米ドル) +100.00% 0.00 +1.44%5 商船三井 コール(8,300円) +100.00% 11.96 +6.56%6 日本郵船 コール(9,500円) +74.67% 7.40 +7.85%7 川崎重工業 プット(2,300円) +65.31% -7.89 -6.43%8 HOYA コール(22,000円) +64.29% 13.25 +4.53%9 楽天グループ コール(1,400円) +55.17% 8.27 +6.00%10 商船三井 コール(8,600円) +54.84% 7.02 +6.56%注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《FA》