ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

エネチェンジ　年初来高値、電力切替サービスのオーベラスを子会社化、取得価額3.58億円／新興市場スナップショット

2021年10月18日 09:48

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:48JST <4169> エネチェンジ 5400 +405
年初来高値。法人顧客向け電力切替サービスを手掛けるオーベラス・ジャパン（東京都江東区）の発行済株式の全てを取得し、子会社化すると発表している。取得価額は3.58億円（アドバイザリー費用含む）。同社はデベロッパーや不動産オーナー、J-REIT・ファンド向けに収益性向上のための電力切替サービスや不動産売買プラットフォームサービスを展開しており、子会社化で自社プラットフォームの価値向上を目指す。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る