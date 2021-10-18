エネチェンジ　年初来高値、電力切替サービスのオーベラスを子会社化、取得価額3.58億円／新興市場スナップショット

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年初来高値。法人顧客向け電力切替サービスを手掛けるオーベラス・ジャパン（東京都江東区）の発行済株式の全てを取得し、子会社化すると発表している。取得価額は3.58億円（アドバイザリー費用含む）。同社はデベロッパーや不動産オーナー、J-REIT・ファンド向けに収益性向上のための電力切替サービスや不動産売買プラットフォームサービスを展開しており、子会社化で自社プラットフォームの価値向上を目指す。《ST》