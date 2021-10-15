

*17:30JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は151円45銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円49銭 高値151円50銭 安値151円39銭 引け151円45銭

売買高総計22618枚

2年 429回 -0.120％

5年 149回 -0.085％

10年 364回 0.075％

20年 177回 0.455％

債券先物12月限は、151円49銭で取引を開始。前日NY市場での米国長期金利の低下を受けて買いが先行し、151円50銭まで上げた。その後、日本株高・円安進行のなか、経済対策をめぐる国債増発懸念や来週の20年債入札への警戒などから売りが優勢になったとみられ、151円39銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.35％、10年債は1.53％、30年債は2.04％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.17％、英国債は1.06％、オーストラリア10年債は1.64％、NZ10年債は2.23％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・8月貿易収支（7月：+207億ユーロ）

・21:30 米・9月小売売上高（前月比予想：-0.2％、8月：+0.7％）

・21:30 米・10月NY連銀製造業景気指数（予想：25.0、9月：34.3）

・21:30 米・9月輸入物価指数（前年比予想：+0.6％、8月：-0.3％）

・23:00 米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：73.1、9月：72.8）

・23:00 米・8月企業在庫（前月比予想：+0.6％、7月：+0.5％）

・24:45 ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加（金融政策関連）

・01:20 ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加（金融政策関連）《KK》