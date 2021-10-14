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ハーモニック　大幅に4日ぶり反発、有明工場に65億円の設備投資、生産能力を月産7万台引き上げ／新興市場スナップショット

2021年10月14日 09:35

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記事提供元：フィスコ


*09:35JST <6324> ハーモニック 4835 +230
大幅に4日ぶり反発。長野県安曇野市の有明工場の生産能力を増強するため、新たな設備投資を実行すると発表している。波動歯車装置ハーモニックドライブの需要が産業機械用途や車載用途で拡大しており、安定供給力を高めるとともに品質・納期・生産効率などの面で競争力を強化する。22年3月から8月にかけて総額約65億円を投じて生産効率の高いラインを新設し、月産7万台の生産能力引き上げを図る。《ST》

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