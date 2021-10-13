関連記事
J.フロントリテイリングは急反発、第2四半期の総売上高25%増加し純損益は大幅改善
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■2月通期の予想総売上高、売上収益を小幅減額修正したが投資家は「買い」
J.フロント リテイリング<3086>(東1)は10月13日、急反発となり、取引開始後は12%高の1138円(121円高)まで上げて大きく出直っている。12日の取引終了後に発表した第2四半期決算が大幅な赤字改善となり、好感買いが集中している。
大丸、松坂屋の持株会社。12日に発表した第2四半期の連結決算(2021年3月～8月・累計、IFRS)は、総額売上高が前年同期比25.4%増加して回復を示し、親会社の所有者に帰属する四半期利益は19.95億円の赤字だったが、前年同期の163.11億円の赤字から大幅に改善した。
一方、22年2月期の連結業績予想のうち、総額売上高と売上収益の見通しを小幅減額修正し、総額売上高は第1四半期決算発表時の9350億円を9220億円の見込みに変更し、売上収益も同3650億円を3575億円の見込みに見直した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・イトーキは戻り試す、２１年１２月期営業・経常横ばい予想だが保守的（2021/03/17）
・インフォコムは反発の動き、２２年３月期も収益拡大基調（2021/03/17）
・パイプドＨＤは戻り試す、２１年２月期業績予想を上方修正、配当は増配（2021/03/17）
・ハウスドゥは反発の動き、２１年６月期大幅増益予想で収益拡大基調（2021/03/17）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Jフロント 大幅反発、上半期事業利益は計画線を確保 10/13 10:31
- Sansanは一段高と出直る、株式4分割など好感され四半期決算も好調で注目強まる 10/13 10:29
- 出来高変化率ランキング（9時台）～堺化学、フィルカンパニーなどがランクイン 10/13 09:52
- マブチモーター開発の移動体用モーターを搭載した搬送用自律移動ロボットが「令和3年度新型コロナウイルス感染症対策ロボット実装事業」に参画 10/13 09:47
- 【この一冊】『旅と鉄道』増刊11月号「がんばれ銚子電鉄」を発刊 10/13 09:46