関連記事
10/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 10/13
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（28160、大阪比+70）
・1ドル113円50-60銭
・VIX指数は低下（19.85、-0.15）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28230.61、-267.59）
・NYダウは下落（34378.34、-117.72）
・ナスダック総合指数は下落（14465.93、-20.27）
・SOX指数は下落（3178.15、-43.08）
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・機械受注（8月）
・マネーストック（9月）
・国債買いオペ
・独消費者物価指数改定値（9月）
・英月次国内総生産（GDP）（8月）
・英鉱工業生産指数（8月）
・英商品貿易収支（8月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）
・米消費者物価指数（9月）
・中国貿易統計（9月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月21、22日会合分）
・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・米JPモルガン、ブラックロックなど決算発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：コア機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など 10/13 06:30
- 10/12の強弱材料 10/12 08:27
- 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など 10/12 06:30
- 10/11の強弱材料 10/11 08:39
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など 10/11 06:30