10/13の強弱材料



*08:17JST 10/13

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（28160、大阪比+70）

・1ドル113円50-60銭

・VIX指数は低下（19.85、-0.15）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28230.61、-267.59）

・NYダウは下落（34378.34、-117.72）

・ナスダック総合指数は下落（14465.93、-20.27）

・SOX指数は下落（3178.15、-43.08）

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・機械受注（8月）

・マネーストック（9月）

・国債買いオペ

・独消費者物価指数改定値（9月）

・英月次国内総生産（GDP）（8月）

・英鉱工業生産指数（8月）

・英商品貿易収支（8月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）

・米消費者物価指数（9月）

・中国貿易統計（9月）

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月21、22日会合分）

・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・米JPモルガン、ブラックロックなど決算発表《ST》