10/12の強弱材料



*08:27JST 10/12

強気材料

・日経平均は上昇（28498.20、+449.26）

・1ドル113円30-40銭

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34496.06、-250.19）

・ナスダック総合指数は下落（14486.20、-93.34）

・シカゴ日経先物は下落（28475、大阪比-25）

・SOX指数は下落（3221.23、-25.04）

・VIX指数は上昇（20.00、+1.23）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・銀行貸出動向（9月）

・国内企業物価指数（9月）

・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）

・衆参両院でそれぞれ代表質問

・英失業率（9月）

・米JOLT求人件数（8月）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表

・G20貿易相会合《NH》