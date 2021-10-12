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10/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 10/12
強気材料
・日経平均は上昇（28498.20、+449.26）
・1ドル113円30-40銭
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34496.06、-250.19）
・ナスダック総合指数は下落（14486.20、-93.34）
・シカゴ日経先物は下落（28475、大阪比-25）
・SOX指数は下落（3221.23、-25.04）
・VIX指数は上昇（20.00、+1.23）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・銀行貸出動向（9月）
・国内企業物価指数（9月）
・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）
・衆参両院でそれぞれ代表質問
・英失業率（9月）
・米JOLT求人件数（8月）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表
・G20貿易相会合《NH》
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