ＫＧ情報　年初来高値、21年12月期の営業損益予想を上方修正、費用抑制で黒字転換／新興市場スナップショット



*09:33JST <2408> ＫＧ情報 400 +43

一時ストップ高を付け、年初来高値を更新。21年12月期の営業損益を従来予想の0.44億円の赤字から0.15億円の黒字（前期実績3.67億円の赤字）に上方修正している。緊急事態宣言などの影響で広告料収入が減少し、営業収益予想を21.97億円から21.14億円（同19.11億円）に引き下げる一方、フリーペーパーの発行回数減少や配布エリアの見直し、固定資産の売却による資産効率の向上など費用抑制を進めた結果、黒字に転換する見通しとなった。《ST》