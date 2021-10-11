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今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など
＜国内＞
国内
13:30 「生活意識に関するアンケート調査」(第87回)の結果(日本銀行)
15:00 工作機械受注(9月) 85.2％
＜海外＞
16:00 トルコ・失業率(8月) 12.0％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(10月4-10日) 3.65億ドル
中・資金調達総額(9月、15日までに) 3兆1100億元 2兆9558億元
中・マネーサプライ(9月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに) 1兆8000億元 1兆2200億元
米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会(17日まで)
国際金融協会(IIF)年次会合(AMM)(15日まで)
米・債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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