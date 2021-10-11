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今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など

2021年10月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など
＜国内＞
国内
13:30　「生活意識に関するアンケート調査」(第87回)の結果(日本銀行)
15:00　工作機械受注(9月)　　85.2％


＜海外＞
16:00　トルコ・失業率(8月)　　12.0％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(10月4-10日)　　3.65億ドル


中・資金調達総額(9月、15日までに)　3兆1100億元　2兆9558億元

中・マネーサプライ(9月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　1兆8000億元　1兆2200億元

米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会(17日まで)

国際金融協会(IIF)年次会合(AMM)(15日まで)

米・債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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