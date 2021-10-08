ケル　年初来高値、22年3月期の営業利益予想を上方修正、工業機器・車載機器向け好調／新興市場スナップショット



*09:39JST <6919> ケル 1201 +161

年初来高値。22年3月期の営業利益を従来予想の11.00億円から14.40億円（前期実績9.88億円）に上方修正している。上半期にエレクトロニクス機器の進展を背景に電子部品需要の拡大が続き、工業機器向けや車載機器向けなどが好調に推移しているため。ケル株は5日に直近安値（1001円）を付けた後は堅調に推移しており、底打ち感があることも買いやすさにつながっているようだ。《ST》